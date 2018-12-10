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Представитель США по Афганистану встретился с президентом Гани

Политика

В ходе встречи с главой государства Залмай Халилзад рассказал о результатах своих недавних визитов

Кабул, 10 декабря 2018, 23:29 — REGNUM  Специальный представитель США по процессу национального примирения в Афганистане Залмай Халилзад встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кабуле.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», администрация главы государства опубликовала официальное заявление, согласно которому на этой встрече также присутствовал Главное исполнительное лицо Афганистана Абдулла Абдулла.

Специальный представитель США рассказал президенту о результатах его последних визитов в другие страны и о предпринимаемых шагах, направленных на установление мира в Афганистане.

Ашраф Гани поблагодарил Залмая Халилзада за его усилия и высоко оценил стремление американского дипломата поспособствовать мирному разрешению конфликта в стране. Глава государства также добавил, что афганское правительство готово начать мирные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о чем свидетельствует создание специальной делегации.

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Зарубежная хроника
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