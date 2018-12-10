Вице-губернатор Мокрецов останется в правительстве Петербурга до конца года

Санкт-Петербург, , 20:04 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов, курирующий имущественный комплекс, останется в правительстве до конца года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 декабря в Смольном. Это уже не первый раз, когда Мокрецов откладывает свой уход, и точную дату его отставки пока назвать не могут.

О том, что Михаил Мокрецов подал в отставку, стало известно еще 14 ноября, спустя полтора месяца после того, как Смольный покинул экс-губернатор Георгий Полтавченко, а на смену ему пришел Александр Беглов.

Затем выяснилось, что свой последний рабочий день Мокрецову пришлось отложить до 10 декабря, чтобы завершить работу над бюджетным процессом.

Однако и 10 декабря уйти Михаилу Мокрецову не удалось. «Михаил Павлович (Мокрецов) на сегодня продолжает свою работу в составе правительства и завершает бюджетный год», — сообщили в Смольном.

Таким образом, Мокрецов останется в своей должности минимум до 31 декабря 2018 года, а, возможно, продолжит работу в этом качестве и в следующем году.

Напомним, в правительстве Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов координирует и контролирует деятельность комитета имущественных отношений, комитета по экономической политике и стратегическому планированию, комитета финансов. Ранее он работал в полпредстве президента в СЗФО, Министерстве обороны и Федеральной налоговой службе.

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