Видный командир протурецких боевиков перешел на сторону Дамаска

Дамаск, , 16:35 — REGNUM 9 декабря источники сирийской оппозиции сообщили о том, что один из командиров протурецкой Свободной сирийской армии покинул ее ряды и перешел на сторону сирийского правительства. Речь идет о Фади Габриэле. Он бежал из оккупированного Турцией сирийского региона Африн и вышел на контролируемую официальным Дамаском территорию.

Это произошло несколько недель назад. Источники оппозиции также говорят о том, что Фади Габриэль присоединился к процедуре примирения и урегулирования своего гражданского статуса.

До перехода на сторону сирийского правительства Фади Габриэль отвечал за вопросы безопасности в группировке Бригада Султана Сулеймана Шаха (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данная фракция Свободной сирийской армии участвовала в военной операции Турции «Оливковая ветвь», в результате которой был захвачен сирийский регион Африн.

В последние годы десятки поддерживаемых Турцией боевиков и командиров покинули ряды своих группировок и присоединились к правительственным силам Дамаска. Оппозиционные активисты считают, что большинство этих перебежчиков работали на органы сирийской разведки.