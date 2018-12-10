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За время моей работы бюджет Украины получил $4 млрд — генпрокурор Луценко

Политика

Под суд отдали 2637 коррупционеров

Киев, 10 декабря 2018, 16:59 — REGNUM  За последние 2,5 года генеральная прокуратура Украины вернула государству 108 млрд гривен или около $3,8 млрд, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщил представитель ведомства Андрей Лысенко 10 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«У меня лично на параде глаза светились от того, когда я видел, что на параде шла военная техника и, почти треть из неё, за те деньги, которые генпрокуратура вернула государству. Это новые танки, новые ракеты, новая спецтехника, новые дороги, новые общежития», — заявил Луценко.

Он также отметил, что благодаря генпрокуратуре за решёткой оказались 2637 коррупционеров.

Напомним, ранее Юрий Луценко заявил о своих намерениях вернуться в украинскую политику после президентских выборов, запланированных на конец марта 2019 года.

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