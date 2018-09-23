Генпрокурор Украины намерен вернуться в политику после выборов президента

Киев, , 21:38 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко намерен после президентских выборов заняться политикой, заявил чиновник 23 сентября в интервью телеканалу «1+1».

"Хочу доработать до президентских выборов, считаю, что это будет гарантией того, что они состоятся согласно закону и в определённое время, без любых фантазий на эту тему… Как только я это завершу, в мае приблизительно, думаю вернуться к политической деятельности», — рассказал Луценко.

Генпрокурор также рассказал, что во время избирательной кампании, которая завершится весной 2019 года, не намерен участвовать в работе штаба какого-либо политика или политической силы.

Напомним, в средине 2000-х Юрий Луценко руководил политической силой «Народная самооборона», которая в 2007 году объединилась с политической партией «Наша Украина», которую возглавлял «оранжевый» президент Виктор Ющенко. Партия Луценко прекратила своё существование в 2012 году, слившись с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко.