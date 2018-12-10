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Спецназ США провел рейд внутри сирийского города Ракка

Политика

В ходе рейда захвачен и увезен на американскую базу один человек

Дамаск, 10 декабря 2018, 14:47 — REGNUM  По сообщениям местных активистов сирийской оппозиции, силы специальных операций ВС США провели рейд внутри города Ракка. Речь идет о районе Аль-Машлаб. В ходе рейда спецназовцы совершили налет на один из домов и захватили человека, которого затем увезли с собой на базу. Другие подробности неизвестны.

Ракка — это бывшая столица ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Террористы были выбиты отсюда в 2017 году Сирийскими демократическими силами при поддержке международной коалиции во главе с США. Город и теперь под контролем СДС.

Американские военные, как правило, не часто заходят в Ракку, только в исключительных случаях. Подразделения войск коалиции входили в город в этом году, когда вспыхнули боестолкновения между арабскими и курдскими группировками СДС. Тогда американцам удалось разрешить данный конфликт, усадив стороны за стол переговоров.

Сирийские демократические силы регулярно проводят в Ракке мероприятия по выявлению «спящих» ячеек террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако выявить всех террористов не получается, поэтому нападения на бойцов СДС регулярно повторяются.

Кроме того, арабское население недовольно курдскими формированиями, и нередко в населенных пунктах провинции Ракка между ними вспыхивают столкновения. Население в основном недовольно принудительным призывом в ряды СДС, а также неуважительным отношением к местным жителям.

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Участие США в войне в Сирии
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