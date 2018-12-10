Представительство Воронежской области в Москве возглавил Алексей Аксёнов

Воронеж, , 14:06 — REGNUM Алексей Аксёнов назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Аксёнова на должность 10 декабря подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Отметим, что Алексей Аксёнов до этого работал в представительстве области в федеральных органах государственной власти — заместителем руководителя. Самим представительством до мая 2018 года руководила Елена Фадеева, она перешла на пост руководителя секретариата зампредседателя правительства РФ Алексея Гордеева.