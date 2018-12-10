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Представительство Воронежской области в Москве возглавил Алексей Аксёнов

Политика

До этого он работал в ведомстве заместителем руководителя

Воронеж, 10 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Алексей Аксёнов назначен на должность заместителя председателя правительства Воронежской области — руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 декабря в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Указ о назначении Аксёнова на должность 10 декабря подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Отметим, что Алексей Аксёнов до этого работал в представительстве области в федеральных органах государственной власти — заместителем руководителя. Самим представительством до мая 2018 года руководила Елена Фадеева, она перешла на пост руководителя секретариата зампредседателя правительства РФ Алексея Гордеева.

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