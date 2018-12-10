Глобальный договор ООН о миграции принят на конференции в Марокко

Марракеш, Марокко, , 13:29 — REGNUM Глобальный договор Организации Объединенных Наций (ООН) «о безопасной, упорядоченной и законной миграции» принят большинством участников конференции ООН в марокканском Марракеше. Об этом заявил председатель конференции, министр иностранных дел Марокко Насер Бурита, передает немецкий канал N-TV.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал этот договор «дорожной картой, которая поможет избежать страданий и хаоса» и выразил надежду, что отказавшиеся от него страны изменят свое решение.

Теперь договор должен быть официально утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в январе 2019 года.

В Глобальном договоре о миграции речь идет о любых мигрантах, а не только о беженцах. По определению Международной организации по миграции, мигрантами являются те люди, которые покидают свое место жительства — вне зависимости от причин, добровольности и срока. Для защиты прав беженцев разработан отдельный Глобальный договор о беженцах, который представит комиссар ООН по делам беженцев в своем ежегодном докладе перед Генеральной Ассамблеей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко будет подписан Глобальный договор ООН о миграции — СМИ