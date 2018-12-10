Полпред президента в ДФО Трутнев представил врио Лимаренко сахалинцам

Южно-Сахалинск, , 12:52 — REGNUM В Южно-Сахалинске состоялась официальная церемония представления временно исполняющего обязанности главы региона Валерия Лимаренко сахалинским депутатам и правительству. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев зачитал указ президента о назначении врио. Лимаренко поблагодарил за приём в сахалинскую семью и сообщил, что на выборы пойдёт как самовыдвиженец, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев зачитал указ президента о назначении врио губернатора Сахалинской области. Валерий Лимаренко традиционно пообещал сделать островной регион таким, чтобы в нем хотелось жить:

«Я понимаю, что в регионе нужно наводить элементарный порядок в ЖКХ, здравоохранении, образовании. Создавать условия, чтобы здесь было уютно жить. Без этого никакого развития не получится. Будем начинать именно с этого — с наведения порядка. Безусловно, будем заниматься и стратегией, это все будет происходить параллельно потому, что стратегия даст результаты не ранее, чем через три года. Обычные дела должны давать результат немедленно», — привело слова врио губернатора АСТВ.

Отдельно Валерий Лимаренко рассказал и о том, какими словами напутствовал его президент, отправляя на Сахалин:

«Он сказал: «Позаботься об этих людях, они заслуживают этого. И тогда интересы страны будут соблюдены полностью».

В ходе короткой пресс-конференции Валерий Лимаренко сообщил, что, скорее всего, пойдет на выборы в сентябре 2019 года как самовыдвиженец, хотя является членом партии «Единая Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Сахалина Валерия Лимаренко, директора АО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». Ранее Лимаренко был депутатом гордумы Сарова, министром ЖКХ Нижегородской области, заместителем губернатора.