В учениях НАТО Trident Juncture приняли участие более 51 тыс. военных — СМИ

Берлин, , 12:54 — REGNUM Прошел месяц со времени учений НАТО в Норвегии Trident Juncture. Теперь альянс подводит итоги: масштаб учений превысил задуманный, передает немецкий канал N-TV 10 декабря.

Согласно окончательным подсчетам, в Trident Juncture принял участие 51 161 солдат — это крупнейшие маневры НАТО со времен окончания холодной войны. США отправили на учения около 18 тыс. человек, второе место по числу контингента заняла Германия — 7956 солдат. Один немецкий военнослужащий погиб под колесами автомобиля во время учений. Наименьшее число военных прислала Исландия — троих. В мае рассчитывали, что в Норвегии соберутся 40 тыс. солдат.

Помимо людей были задействованы 7279 транспортных средств, 274 вертолета, 61 корабль и подводная лодка. Вывод техники из Норвегии еще не завершен, поэтому эти подсчеты еще могут измениться.

Цель учений состояла в отправке сдерживающего сигнала для России. В маневрах также приняли участие две страны-партнера НАТО — Швеция и Финляндия.

Последний раз более масштабные учения НАТО проходили незадолго до распада СССР, в 1991 году. Тогда было задействовано 125 тыс. военных.