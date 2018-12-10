Президент Конго планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборах-2023

Киншаса, , 12:16 — REGNUM Президент Демократической Республики Конго (ДРК) Джозеф Кабила заявил, что продолжит участвовать в политике страны даже после того, как оставит свои полномочия на выборах, которые состоятся в 2018 году через две недели. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, политик не отказался от возможности выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2023 году. По конституции президент Кабила должен оставить свои полномочия после второго срока. Однако после того, как страну возглавлял другой человек, он имеет право на участие в выборах.

Выборы несколько раз откладывались, что правящая партия объясняла затянувшейся подготовкой. Оппозиция восприняла это как подготовку заговора Кабилы с целью продления своего срока.

В августе 2018 года он выдвинул кандидатуру своего сподвижника Эммануэля Рамазани Шадари, бывшего министра внутренних дел, от правящей партии.

Однако на мистера Шадари Евросоюз наложил санкции за нарушение прав человека.

Секретарь оппозиционной партии Движение за освобождение Конго MLC, Ева Базаиба сказала ВВС, что Шадари был поставлен Кабилой для того, чтобы от его имени управлять страной.

«Шадари будет только создавать видимость президента, а реальная власть будет принадлежать Кабиле», — добавила Базаиба.

Также она отметила, что правительство пыталось помешать проведению агитационной кампании партии МLC.

Оппозиция и мировое сообщество сомневаются, что выборы будут независимыми. Президент Кабила сказал, что эти опасения безосновательны.

Рано утром 9 декабря в ДРК неизвестными был задержан известный репер, главный критик президента Джозефа Кабилы, Аким Буфоле Корнейлли.