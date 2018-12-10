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Володин предложил упростить визовый режим с Индией

Политика

Развитие туризма

Нью-Дели, 10 декабря 2018, 11:15 — REGNUM  Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал упростить визовый режим с Индией для увеличения туристического потока между странами.

«Растет количество туристов из России, приезжающих в Индию, как растет и количество туристов, которые приезжают в Москву. Но это все-таки не то количество, которое могло бы приехать, если мы создадим более комфортные условия: меньше проволочек при оформлении виз», — заявил Володин на встрече с вице-президентом Индии, председателем верхней палаты парламента страны Венкайей Найду.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, обсуждается возможность в 2019 году ввести безвизовый въезд в Индию для граждан РФ, которые путешествуют организованными группами. Инициативу, предложенную российским МИДом, поддержал министр туризма Индии Джозеф Алфонс Каннантханам.

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Туризм
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