Минздрав Украины сообщил, как «успешно» борется с коррупцией

Киев, , 10:06 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины успешно борются с коррупцией, заявила глава ведомства Ульяна Супрун, сообщает 10 декабря «Укринформ».

По ее словам, в ведомстве разработали десять направлений работы, которые помогут победить коррупцию в сфере здравоохранения. Супрун считает, что международные закупки препаратов и медицинских изделий помогают бороться с коррупцией.

Министр добавила, что минздрав разработает электронную систему с информацией о всех лекарствах, которые есть на Украине. Система будет доступна всем гражданам, отметила глава ведомства.

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Напомним, на Украине регулярно случаются вспышки гриппа и кори, несмотря на официальные заявления о том, что вакцин якобы хватает на все регионы. Так, ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в городе не хватает вакцин от кори.