Глава Еврогруппы: К Италии нужно относиться как и к любой другой стране

Лиссабон, , 09:36 — REGNUM К Италии необходимо относиться так же, как и к любой другой стране, подчеркнул председатель Еврогруппы Марио Сентено в интервью немецкой прессе, сообщает британское агентство Reuters.

По словам главы совета министров финансов 19 стран еврозоны, он надеется, что Рим сможет представить новый проект бюджета в ЕС.

«Правила Пакта стабильности и роста применимым к каждому», — подчеркнул глава министерства финансов Португалии, имея в виду соглашение между государствами-членами ЕС, касающееся налоговой и бюджетной политики.

«Я надеюсь, что итальянское правительство сможет пересмотреть свой бюджет», — добавил он.

Ранее источник в итальянском правительстве сообщил, что правящая в стране коалиция намерена направить в ЕС пересмотренный бюджет 12 декабря.

Напомним, для того чтобы выполнить предвыборные обещания правительство Италии пошло на повышение дефицита бюджета с 2 до 2,4% ВВП, что вызвало крайне негативную реакцию со стороны властей ЕС. В связи с этим Брюссель рекомендовал Риму принять меры для приведения своего бюджета на следующий год в соответствие с Пактом стабильности и роста ЕС.