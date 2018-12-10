МИД Индонезии: море — источник сотрудничества, а не конфронтации

Денпасар, Индонезия, , 08:56 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Абдуррахман Мохаммад Фахир заявил, что в нынешнюю эпоху глобализации море должно объединить человечество, а не разделять его, сообщает Sindonews.

«Море должно быть источником сотрудничества, а не конфронтации», — отметил замглавы МИД Индонезии на заседании группы высокого уровня Ассоциации регионального сотрудничества со странами Индийского океана (АРСИО) на индонезийском острове Бали.

Абруррахман Мохаммад Фахир заявил, что первый саммит АРСИО в 2017 году дал свои результаты, которые будут определять будущее ассоциации и план действий на 2017−2021 годы.

«Чтобы добиться прогресса, мы должны обеспечить безопасность в Индийском океане, содействовать развитию внутренней торговли, улучшать связь, развивать сотрудничество в сфере туризма, содействовать устойчивому рыболовству и равным возможностям», — подчеркнул замминистра Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия считает, что Ассоциация регионального сотрудничества со странами Индийского океана остается ключевым форумом по содействию стратегическому сотрудничеству на море. Эта международная организация состоит из 21 прибрежного государства.

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