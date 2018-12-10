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Акции протеста в Париже 8–9 декабря нанесли больший урон — мэрия

Политика

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что протесты в столице нанесли «неизмеримый ущерб» для экономики и имиджа города

Париж, 10 декабря 2018, 08:17 — REGNUM  Первый заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что акции протеста «желтых жилетов» в Париже нанесли «гораздо больший урон», чем те, которые произошли 1 декабря, сообщает Le Figaro.

«Мобилизация в эти выходные принесла гораздо больший ущерб, чем неделю назад», — заявил заместитель мэра столицы, ответственный за бюджет города, добавив, что речь о более высоких экономических затратах», в частности, из-за того, что многие магазины оставались закрытыми.

Мэр Парижа Анн Идальго ранее заявила, что протесты в столице нанесли «неизмеримый ущерб» для экономики и имиджа города. Демонстрация «желтых жилетов» собрала в Париже около 10 тыс. человек против 8 тыс. человек 1 декабря.

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Протесты во Франции
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