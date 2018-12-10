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Глава Каталонии начал «голодную забастовку»

Политика

Ким Торра выражает поддержку каталонским политикам, помещенным под арест из-за процесса отделения региона от Мадрида

Глава Каталонии начал «голодную забастовку»
Òmnium Cultural
Ким Торра

Барселона, Испания, 10 декабря 2018, 05:58 — REGNUM  Председатель каталонского правительства Ким Торра приступил к двухдневной голодовке в знак солидарности с арестованными политиками. Об этом сообщает газета La Vanguardia.

«Голодную забастовку» Торра начал утром 9 декабря. Он не собирается принимать пищу до 11 декабря, выражая поддержку каталонским политикам, помещенным под арест из-за процесса отделения региона от Мадрида.

Ранее отказались от пищи в заключении бывшие члены правительства Каталонии Хосеп Руль и Жоаким Форн и региональные депутаты Жорди Туруль и Жорди Санчес.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеров движения за независимость Каталонии от Мадрида поместили под стражу на время расследования. Их обвиняют в подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств.

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Сепаратизм в Испании
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