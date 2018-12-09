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Арестованный экс-президент Армении не принял участие в выборах

Политика

«Роберт Кочарян не принял участия в голосовании»

Арестованный экс-президент Армении не принял участие в выборах
Иллюстрация:  armenpress.am
Роберт Кочарян

Ереван, 9 декабря 2018, 23:19 — REGNUM  Арестованный по подозрению в узурпации власти экс-президент Армении Роберт Кочарян, который содержится в следственном изоляторе Службы национальной безопасности в центре Еревана, не проголосовал на внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 9 декабря. Об этом в беседе с Арменпресс, сказала представитель министерства юстиции Армении Нонна Навикян.

«Роберт Кочарян не принял участия в голосовании», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-президент Армении был арестован решением Апелляционного суда Армении накануне выборов — 7 декабря.

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Внеочередные парламентские выборы в Армении
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