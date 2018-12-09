Трамп обвинил во лжи бывшего главу ФБР

Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми, который дал показания конгрессу США на закрытых слушаниях, вероятно, поставил «рекорд по количеству лжи» за один день. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Его (Джеймса Коми) пятничные (7 декабря) показания были настолько ложными! — написал глава Белого дома. — Всё это дело — подстроенное мошенничество».

Напомним, 7 декабря экс-директор ФБР Джеймс Коми дал показания членам юридического комитета и комитета по надзору Палаты представителей конгресса США.

Коми на закрытых слушаниях рассказал о том, что в расследовании дела в отношении «российского вмешательства» в выборы-2016 изначально присутствовали четыре жителя США. Экс-глава ФБР также отмечал, что имя Трампа в «черный список» не входило.

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