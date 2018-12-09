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В США подготовили программу по замене термоядерных боеголовок W78

Политика

Новая программа позволит изготовить первую сменную ядерную боеголовку в 2030 году

Вашингтон, 9 декабря 2018, 08:52 — REGNUM  Национальная администрация ядерной безопасности США (NNSA) готовится к перезапуску программы по замещению термоядерных боеголовок W78, которые используются в межконтинентальных баллистических ракетах. Об этом свидетельствует отчёт счётной палаты США, опубликованный на сайте ведомства.

Ядерные боеголовки W78 производились с 1979 по 1982 год, они и сейчас остаются на вооружении ядерных сил.

Министерство обороны США и NNSA неоднократно пытались запустить программу по замене этих боеголовок. Последняя такая программа была свёрнута в 2014 году.

Сейчас NNSA представила новую программу, которая позволит изготовить первую ядерную сменную боеголовку в 2030 году. Финансирование программы должно начаться с 2019 года. Общие затраты на программу оцениваются от $10 до $15 млрд.

Отчёт счётной палаты США по этой программе подготовлен по обращению Сената.

Отметим, боеголовки W78 используются на американских межконтинентальных баллистических ракетах LGM-30 «Минитмен» наземного базирования. В новом проекте рассматривается возможность использования термоядерных боеголовок и военно-морскими силами США.

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Ядерное оружие
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