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Пушков ответил на слова Чубайса о благодарности бизнесу

Политика

Напрасно глава Роснано поднял эту тему, полагает сенатор

Москва, 9 декабря 2018, 02:30 — REGNUM  Глава Роснано Анатолий Чубайс, поднимая тему благодарности бизнесу, лишь обостряет отношения между обществом и этим самым бизнесом. Так прокомментировал заявление Чубайса сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

По мнению сенатора, глава Роснано напрасно затронул такую тему. Упрек об отсутствии благодарности бизнесменам, скорее всего, вызовет негативную реакцию.

«Этим заявлением он скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их», — написал Пушков о Чубайсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Чубайс посетовал, что постсоветское российское общество «не удосужилось даже сказать спасибо бизнесу один раз за то, что бизнес делал в стране». Глава Роснано заявил, что бизнесмены, которых называют олигархами, восстановили советские предприятия и наполнили бюджет деньгами. Однако они не дождались благодарности и от государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Чубайс: общество так и не сказало «спасибо» российским олигархам

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