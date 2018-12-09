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Секретарь главы минобороны Великобритании подал в отставку из-за Brexit

Политика

Куинса не устраивает соглашение о выходе из ЕС

Лондон, 9 декабря 2018, 02:36 — REGNUM  Секретарь министра обороны Великобритании Уилл Куинс ушел в отставку из-за несогласия с проектом соглашения по Brexit. Свою позицию он высказал в статье газеты The Sunday Telegraph.

По его словам, из-за пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС переговоры между Соединенным Королевством и Евросоюзом могут затянуться надолго. Куинс отметил, что Brexit пока не является окончательным, и Великобритании еще предстоит подчиняться требованиям Брюсселя долгое время. Он подчеркнул, что не собирается поддерживать проект сделки, достигнутый британским премьер-министром Терезой Мэй, пока в него не внесут существенные изменения.

Напомним, в настоящее время Палата общин парламента Великобритании ведет дебаты по поводу сделки с Брюсселем о выходе страны из состава Евросоюза. После дебатов парламент должен вынести вердикт относительно соглашения к 11 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря стало известно, что кабинет министров главы британского правительства Терезы Мэй призывает ее уйти в отставку в случае неодобрения парламентом сделки по Brexit.

Читайте ранее в этом сюжете: Британский кабмин грозит Мэй отставкой в случае провала сделки по Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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