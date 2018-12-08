Президент Узбекистана помиловал 136 человек по случаю Дня Конституции

Ташкент, , 14:19 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил 136 человек из мест лишения свободы по случаю Дня Конституции, который отмечается в республике 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В связи с праздником — Днем Конституции подписан указ президента Республики Узбекистан, в соответствии с которым помилованы 136 лиц, отбывающих в настоящее время наказание в виде лишения свободы, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления», объявил Мирзиёев, выступая на собрании, посвященном празднику .

Он также сообщил, что только в этом году 1 881 уголовное дело было прекращено за недостаточностью доказательств. 590 лиц оправданы, «тогда как в 2016 году, обратите внимание, — всего 28, в 2017 году — 263».

«Из обвинений в отношении 5 462 лиц исключены необоснованно выдвинутые в ходе следствия составы преступлений, 2 449 лиц освобождены в зале суда», отметил президент, говоря о либерализации в судебно-правовой сфере.

Он указал, что полностью прекращена практика повторного рассмотрения судами дел в течение многих лет.

«Исходя из принципов гуманизма была внедрена совершенно новая система. В результате под поручительство Союза молодежи, махалли и комитетов женщин были освобождены от наказания 993 человека, в том числе 456 молодых людей и 113 женщин, совершивших преступления по неведению и чистосердечно раскаявшихся», подчеркнул глава Узбекистана.

Президент добавил, что в свои семьи вернулись 3 333 лица, отбывавших наказание, в том числе 646 осужденных за участие в деятельности запрещенных организаций, с учета сняты более 20 тысяч граждан, подозревавшихся в связях с религиозно-экстремистскими группами.