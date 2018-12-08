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Встречу спикеров парламентов стран ШОС планируется провести в 2019-2020 гг

Политика

Во время председательства РФ

Тегеран, 8 декабря 2018, 10:36 — REGNUM  Первую встречу спикеров парламентов стран ШОС планируется провести в период председательства РФ в 2019—2020 годах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время конференции в Иране.

«Хочу проинформировать вас, что первую встречу спикеров парламентов стран ШОС в текущем составе планируется провести в период председательства России в этой организации в 2019—2020 годах», — сказал Володин.

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

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Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС)
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