Встречу спикеров парламентов стран ШОС планируется провести в 2019-2020 гг

Тегеран, , 10:36 — REGNUM Первую встречу спикеров парламентов стран ШОС планируется провести в период председательства РФ в 2019—2020 годах. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время конференции в Иране.

«Хочу проинформировать вас, что первую встречу спикеров парламентов стран ШОС в текущем составе планируется провести в период председательства России в этой организации в 2019—2020 годах», — сказал Володин.

В Тегеране проходит II конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.