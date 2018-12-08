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Лавров – о задержании финдиректора Huawei: США ведут себя высокомерно

Политика

Это вызывает отторжение даже у ближайших союзников США, и с этим надо с этим заканчивать

Москва, 8 декабря 2018, 04:28 — REGNUM  Задержание в Канаде по инициативе США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу является проявлением неприемлемого принципа экс-территориального применения американских законов, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает телекомпания НТВ.

Комментируя задержание гражданки Китая по запросу Вашингтона, Лавров отметил:

«Это очередное проявление той линии, которая вызывает неприятие у подавляющего большинства нормальных стран и нормальных людей, — линии на экс-территориальное применение своих национальных законов».

Он подчеркнул, что Вашингтон таким образом демонстрирует свою «великодержавную политику», которую «никто не принимает» и которая «вызывает отторжение» даже у ближайших американских союзников.

«Надо с этим заканчивать», — констатировал Лавров.

Напомним, Ваньчжоу задержана в Канаде по запросу США из-за того, что компания Huawei «нарушила» санкций против Ирана. Как сообщили на Уолл-Стрит, это произошло из-за того, что руководство Huawei осуществляло незаконные транзакции через «опальный» банк HSBC.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержанная финдиректор Huawei попалась на транзакциях через HSBC

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Российско-американские отношения
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