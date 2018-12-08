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Германия не планирует новых антироссийских санкций

Политика

А Евросоюз пока не пришел к единому решению

Берлин, 8 декабря 2018, 03:56 — REGNUM  Германия не собирается вводить новые антироссийские санкции из-за провокации ВМС Украины в Керченском проливе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает Reuters.

«В настоящее время пока рано говорить о новых санкциях, так как принимаются все усилия для снижения напряженности», — заявил он.

Маас подчеркнул, что Германия не планирует выдвигать инициатив по новым антироссийским санкциям. Он добавил, что в самом Евросоюзе пока нет единого мнения насчет того, стоит ли вводить санкции против России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря Литва ввела персональные санкции против российских пограничников, принимавших участие в задержании трех кораблей украинского флота, которые пытались прорваться через Керченский пролив. Теперь двадцати российским пограничникам запрещен въезд в Литву.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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