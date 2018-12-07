Минобороны РФ: госдеп США хочет сорвать расследование химатаки в Алеппо

Москва, , 23:48 — REGNUM Утверждение госдепа США о том, что химической атаки террористов на жилые кварталы Алеппо не было, является попыткой сорвать объективное расследование этого преступления и оказать давление на ОЗХО, сообщается в заявлении Минобороны России, опубликованном 7 декабря.

Российское военное ведомство подчеркивает, что имеет неопровержимые доказательства применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо снарядов с отравляющими веществами против мирных жителей этого сирийского города.

«В российском военном ведомстве расценивают истеричное заявление государственного департамента США о якобы «фальсификации» применения в Алеппо 24 ноября 2018 г. террористическими группировками отравляющих веществ против мирного населения попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективному расследованию», — указано в заявлении Минобороны РФ.

Министерство обороны России напоминает госдепу США, что правительство Сирии после химатаки в Алеппо немедленно обратилось в ОЗХО с запросом прислать на место инцидента экспертов для установления фактов.

Военное ведомство расценивает заявление госдепа США как попытку прикрыть международных террористов и их пособников «Белых касок». Кроме того, подчеркивает Минобороны РФ, дипломаты США пытаются отвлечь внимание международного сообщества от преступных авиаударов в районе сирийского Хаджина, в результате которых более месяца от американских бомб и ракет погибают десятки мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря госдеп США заявил, что никакой химатаки террористов на Алеппо не было, сообщения о ней сфальсифицированы и сделаны с целью прикрыть применение слезоточивого газа сирийскими силовиками против местного населения и отменить режим прекращения огня в зоне «Идлиб».

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