Власти Ивано-Франковска потребовали запретить пропаганду гомосексуализма

Ивано-Франковск, Украина, , 23:24 — REGNUM Депутаты Ивано-Франковского облсовета поддержали обращение к президенту Украины, правительству, Верховной раде и совету национальной безопасности и обороны с требованием принять закон о запрете пропаганды гомосексуализма, сообщило 7 декабря издание «Таймер».

Решение поддержали 56 депутатов, 15 человек не голосовали.

В документе сказано, что существующая на Украине политика в отношении сексуальных меньшинств «несёт угрозу национальной безопасности государства и единства украинского общества».

Депутаты потребовали, в частности, сохранить определение брака, как союза между мужчиной и женщиной, убрать понятие «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» из украинских законов, запретить пропаганду девиантных форм поведения, таких как «марши равенства» и тематические фестивали, а также принять закон «О запрете пропаганды гомосексуализма».

Напомним, ранее Ивано-Франковские депутаты поддержали запрет на публичное использование «русскоязычного культурного продукта» на территории области.

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Ранее подобные запреты были введены во Львовской, тернопольской и Житомирской областях.