Азербайджан «нуждается в дружбе с Россией и понятном языке общения»

Москва, , 21:21 — REGNUM «Азербайджан не может себе позволить административно вытеснять русский язык в силу многих геополитических причин, но еще и потому, что тесно связан с Россией экономическими, культурными и деловыми связями», — заявил экс-сенатор Фархад Ахмедов, комментируя заявление депутата Милли Меджлиса (парламента) Говхары Бахшалиевой, которая обеспокоилась ростом популярности русского языка в регионе и предложила разобраться в причинах, почему с каждым годом все больше детей идут учиться в русский сектор.

«Азербайджанская диаспора, проживающая и работающая в России, насчитывает 2,5 миллиона человек. Так много азербайджанцев сегодня не проживает ни в одной другой стране. Это больше четверти населения республики. Они там сами зарабатывают и родственникам помогают. И это лишний аргумент в пользу того, что Азербайджан нуждается в российском партнерстве, в дружбе с ней, в совместном и понятном языке общения», — рассказал экс-сенатор.

Напомним, в своем заявлении для СМИ Говхар Бахшалиева отметила, что азербайджанские дети должны получать начальное образование на азербайджанском языке, поскольку «национальное сознание ребенка» формируется в начальных классах. Высказывания Бахшалиевой прозвучали резким диссонансом на фоне крепнущих связей России и Азербайджана и позиций лидеров стран. Так, в сентябре сего года на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «в Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, к русскому языку». Республика заинтересована в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Россией, в привлечении российских туристов. В Азербайджане есть много достопримечательностей, которые могут быть интересны россиянам, а традиционное азербайджанское гостеприимство никого не оставит равнодушным. Глава республики подчеркнул, что из-за наличия у русских общей истории с народом Азербайджана и отсутствия языкового барьера, россияне «чувствуют себя в республике «как дома».

В настоящее время на пространстве бывшего СССР русский язык де-факто сохраняет статус языка межнационального общения. Культурные и экономические связи между странами, входившими в состав Советского Союза, сильней национальных предрассудков. С этой точки зрения инициатива депутата Бахшалиевой, по мнению экспертов, явно противоречит жизненным интересам и устремлениям братских народов. Она напомнила о рецидивах языкового национализма, характерного для 90-х годов прошлого века.

«Такая позиция азербайджанским парламентарием преподносится как забота о сохранении национальной культуры и самосознания азербайджанцев, — отметил Ахмедов. — Однако родители детей, обучающихся в так называемом «русском секторе», добровольно выбирают возможность изучения русского языка с младшего школьного возраста. На азербайджанском говорят в семьях, во дворах и дети усваивают родную речь в естественной среде. А русский язык с возрастом изучать сложней».

«Всегда считал, что конкурентные преимущества, которые дает Азербайджану двуязычие, настолько очевидны, что подобного рода дискуссии ушли в прошлое вместе с Народным фронтом, — комментирует ситуацию Фархад Ахмедов. — Уверен, что Говхар ханум думала, что руководствуется благими намерениями. Дети, согласен, должны формироваться как патриоты Азербайджана. Но запретом русского сектора патриотизм не сформируешь».

Российский экс-сенатор привел в пример Ирландию, где за семь веков англичане вытеснили гэльский язык. За сто лет независимости даже при господдержке там не смогли увеличить число говорящих на нем жителей. Но кто скажет, задается Фархад Ахмедов риторическим вопросом, что ирландцы не патриоты? Кто сможет назвать их англичанами?

По мнению Ахмедова, выбор в пользу русского сектора вызван в том числе слабым уровнем преподавания в секторе азербайджанском. Поэтому он посоветовал депутатам Милли Меджлиса вместо того, чтобы «стенать и запрещать», обратить внимание на уровень подготовки учителей, на состояние преподавания в педагогических вузах, на зарплату и престиж учителя.

«Английский теперь нужен всем, никто с этим не спорит, но никакой английский или китайский не сможет на обозримую перспективу заменить нам то, что азербайджанцы получили от своих предков и мудро сохранили — прекрасное знание русского языка, который, кстати, теперь стал одним из ведущих языков интернета», — заявил Фархад Ахмедов.