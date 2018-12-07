МИД РФ: Москва и Вашингтон обсуждают запуск диалога Кабула с талибами*

Москва, , 20:17 — REGNUM Российские дипломаты и спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад обсуждали в Москве варианты запуска процесса прямых переговоров афганского правительства с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщается 7 декабря на официальном сайте МИД РФ.

Одним из центральных вопросов этих консультаций было взаимодействие России и США в деле афганского примирения и диалога сторон конфликта в рамках международных усилий.

«В ходе состоявшихся встреч обсуждалась текущая ситуация в ИРА, а также перспективы налаживания российско-американского взаимодействия в рамках международных усилий по содействию запуску прямого диалога между противоборствующими афганскими сторонами», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 7 декабря спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад был принят заместителем главы МИД России Игорем Моргуловым, а директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов провел с ним консультиации по урегулированию в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане резко обострилось вооруженное противостояние между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительством страны, одновременно с которым происходит усиление формирований ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перебазирующегося в Афганистан после военного поражения в Сирии.

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