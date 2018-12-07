Баку сообщил о беседе в Санкт-Петербурге между Алиевым и Пашиняном

Баку, , 18:20 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 декабря в рамках неформальной встречи лидеров стран-членов СНГ в Санкт-Петербурге побеседовал с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом заявил заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«В ходе мероприятия состоялась беседа президента Ильхама Алиева с Николом Пашиняном. Были проведены обсуждения по продолжению активных переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и соблюдению режима прекращения огня. Необходимо учесть, что два эти фактора тесно связаны друг с другом и должны оставаться в центре внимания. В последнее время на линии соприкосновения войск и вдоль государственной границы относительно спокойно, что создает хороший фон для проведения субстантивных и интенсивных переговоров по решению конфликта. Это никоим образом не должно означать замораживания конфликта или сохранения неприемлемого статус-кво», — сказал завотделом в интервью Trend.

По его словам, руководители двух государств в ходе беседы обсудили также вопрос обмена пленными между Арменией и Азербайджаном.

Хикмет Гаджиев также коснулся договоренности, достигнутой в ходе беседы, состоявшейся между главой государства и Николом Пашиняном.

«Во время беседы была достигнута договоренность о том, чтобы в случае необходимости были обеспечены возможности для установления связи. Эти связи не носят систематический характер и не являются общением на уровне глав государств, министров иностранных дел и министров обороны, а осуществляются в необходимых случаях и на нижнем уровне», — сказал Гаджиев.

Армянская сторона пока о беседе Пашинян-Алиев не сообщает.

Впервые подобное неформальное общение лидеров двух стран произошло на полях саммита СНГ в Душанбе 28 сентября этого года, в результате чего был достигнут ряд устных договоренностей.