Защита арестованного экс-президента Армении заявила о давлении на суд

Ереван, , 17:07 — REGNUM «Это решение явилось беспрецедентным в плане нарушений в правовой сфере… Естественно, оно было принято под давлением. Это ясно всем"․ Так прокомментировал сегодняшнее решение апелляционного уголовного суда Армении адвокат экс-президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, суд постановил оставить в силе решение суда первой инстанции и об аресте бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Таким образом, по решению суда экс-президент должен быть вновь арестован.

По словам Алумяна, они будут обжаловать решение Апелляционного суда во всех возможных инстанциях и всеми возможными способами.

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