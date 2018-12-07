Назначен новый глава свердловского облизбиркома

Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM Избирательная комиссия Свердловской области обрела своего нового руководителя. Им стал член комиссии с правом решающего голоса Владимир Русинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Его кандидатуру предложила Центральная избирательная комиссия. Сегодня, 7 декабря, на своём заседании члены облизбиркома определились со своими отношением к этому предложению. Русинов был избран главой избиркома единогласно.

Отметим, ранее облизбирком возглавлял Валерий Чайников. Но в ноябре он ушёл на работу в правительство Свердловской области.

В качестве его преемника рассматривался глава избиркома Екатеринбурга Илья Захаров. Такое предложение ему сделал губернатор Евгений Куйвашев. Но Захаров отказался от этой должности, предпочтя сосредоточиться на работе в горизбиркоме.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦИК назвала имя нового главы свердловского облизбиркома

Читайте развитие сюжета: Журналистов не подпустили к новому главе свердловского облизбиркома