Косачёв придумал повод к настоящим переговорам по ДРСМД

Москва, , 10:32 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев поставил себя на место переговорщиков и придумал формулу, позволяющую перейти к реальным переговорам по сохранению ДРСМД.

Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему, требование выставлено как условие сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

«Будь я российским переговорщиком, ответил бы следующее: «Ок, мы готовы, хотя и не признаем претензий. Но только при условии, что американская сторона откажется от сомнительных наземных установок европейской ПРО в Румынии и в Польше, позволяющих использовать Першинги морского базирования, от учебных мишеней для таких установок, начинка которых снята с утилизированных ранее ракет средней и меньшей дальности, и от тяжелых беспилотников, которые могут выполнять функции ракет средней и меньшей дальности в нарушение ДРСМД. Или модифицирует указанные системы», — написал Косачев в Facebook.

Он предугадал ответ американской стороны, что эти три позиции не нарушают договор. И предсказал ответ российской, что и 9М729 не нарушает.

«Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему все это время безуспешно призывает российская сторона?» — рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МИД РФ официально проинформировал о том, что техническая документация о соответствии ракеты 9M729 условиям ДРСМД была передана американской стороне. Тем не менее Вашингтон продолжает утверждать, что производство и принятие на вооружение ракеты 9M729 нарушает требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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