Власти Судана возобновят мирные переговоры с повстанцами Дарфура

Хартум, , 09:32 — REGNUM Правительство Судана и два повстанческих движения, действующие в Дарфуре, заключили соглашение в Берлине о возобновлении мирных переговоров, сообщает 7 декабря Anadolu.

Если не произойдет ничего неожиданного, то конфликтующие стороны встретятся в январе 2019 года в Катаре. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал подобное решение.

Напомним, начиная с 2003 года в провинции Дарфур, расположенной на западе Судана, продолжается внутренний конфликт между правительством и повстанческими группировками.

По данным Организации Объединенных Наций, в ходе кровопролитных боев погибло порядка 300 тыс. человек. Около 2 млн 500 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.

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