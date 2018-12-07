Власти Судана возобновят мирные переговоры с повстанцами Дарфура

Хартум, 7 декабря 2018, 09:32 — REGNUM Правительство Судана и два повстанческих движения, действующие в Дарфуре, заключили соглашение в Берлине о возобновлении мирных переговоров, сообщает 7 декабря Anadolu.
Если не произойдет ничего неожиданного, то конфликтующие стороны встретятся в январе 2019 года в Катаре. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал подобное решение.
Напомним, начиная с 2003 года в провинции Дарфур, расположенной на западе Судана, продолжается внутренний конфликт между правительством и повстанческими группировками.
По данным Организации Объединенных Наций, в ходе кровопролитных боев погибло порядка 300 тыс. человек. Около 2 млн 500 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома.
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