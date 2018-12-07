Франция и ЕС предоставят региональной организации G5-Сахель 1,3 млрд евро

Нуакшот, , 07:34 — REGNUM Европейский союз и Франция возьмут на себя большую часть финансирования проектов в области развития организации G5-Сахель, в которую входят Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад, сообщает Le Figaro.

«Я рад объявить, что поддержка Европейским союзом (ЕС) приоритетной инвестиционной программы составляет теперь 800 млн евро», — заявил еврокомиссар по международному сотрудничеству и развитию Невен Мимика на встрече вкладчиков в столице Мавритании.

По его словам, Франция дополнительно внесет 220 млн евро к уже обещанным ей 280 млн евро.

«Таким образом, Франция инвестирует 500 млн евро в пользу G5-Сахель», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Половина этой суммы предназначена для проектов, которые уже находятся в стадии разработки. Вторая половина будет предоставлена в ближайшие два года», — добавил глава МИД Франции.

Издание отмечает, что, предоставив помощь в размере 1,3 млрд евро, Франция и ЕС становятся основными донорами проектов развития региональной организации.

G5-Сахель разрабатывает около 40 проектов развития, которые включают в себя строительство школ, медицинских центров, обеспечение доступа к воде, а также борьбу с группами джихадистов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что при поддержке Франции новая контртеррористическая сила организации G5-Сахель готова побеждать террористов в Африке.

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