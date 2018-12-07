Лавров встретился с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Милан, Италия, , 04:04 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели состоялась в Милане (Италия) на полях заседания Совета министров ОБСЕ, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Переговоры состоялись 6 декабря. Обсуждалась в том числе «роль парламентских контактов в преодолении кризиса доверия, налаживании конструктивного диалога и сотрудничества между государствами-участниками ОБСЕ».

Напомним, Россия не участвует в сессиях ПАСЕ по решению европейцев «из-за Крыма». Из ПАСЕ звучали претензии к Москве насчет взносов, и Лавров уже объяснял, что взносы будут уплачены, когда делегацию России восстановят в правах.

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