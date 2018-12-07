Пушков: Неизвестно, выдаст ли Великобритания Ассанжа американцам

Москва, , 01:01 — REGNUM Основной вопрос переговоров Эквадора и Великобритании — выдаст ли британская сторона основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет эквадорское диппредставительство в Лондоне. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Даст ли Британия гарантии Ассанжу, что, в случае его выхода из посольства, его не выдадут стране, где есть смертная казнь, т. е. США? В этом суть переговоров, которые ведет сейчас с Лондоном Эквадор. Давление Вашингтона на Лондон будет огромным. Игра с одним огромным неизвестным», — заявил сенатор.

https://twitter.com/Alexey_Pushkov/status/1070751114444881920

Напомним, в ноябре 2018 года власти Соединенных Штатов выдвинули обвинения против Джулиана Ассанжа, находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне. Власти США предполагают, про предъявление обвинений будет способствовать экстрадиции основателя WikiLeaks.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года из-за опасений экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в уголовных преступлениях. В июле 2018 года стало известно, что Великобритания и Эквадор ведут переговоры насчет условий выхода Ассанжа из эквадорского посольства.

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