Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнёром по ДРСМД

Вашингтон, , 23:01 — REGNUM Посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что его страна не видит в России надежного партнера по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поэтому Вашингтон и намерен выйти из этого договора. Об этом Хантсман заявил сегодня, 6 декабря, в ходе телефонного брифинга для журналистов.

Хантсман заявил, что США выходят из ДРСМД якобы для сохранения жизнеспособности и целостности соглашения по контролю над вооружениями в целом. Он утверждает, что Вашингтон остается привержен контролю над вооружениями, но для этого США нужен надежный партнёр. В лице России власти США такого партнера не видят.

«Нам нужен надежный партнер, но мы не видим его в лице России. Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», — сказал Хантсман.

Он также рассказал, что США якобы общались с Россией по вопросу ДРСМД около 30 раз за последние пять лет и после этого Вашингтон сделал вывод, что Москва не намерена сохранять этот договор.

Напомним, что российские власти не раз указывали, что Москва четко и последовательно соблюдает все положения ДРСМД, а все обвинения со стороны США в его нарушении ни на чём не основаны, так как до сих пор ни одного доказательства того, что Россия данный договор нарушила представлено не было.

Читайте развитие сюжета: Госдеп США требует от России избавиться от ракеты 9M729