Пашинян сомневается в союзнических отношениях с некоторыми странами ОДКБ

Санкт-Петербург, , 22:47 — REGNUM Должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — это «по большому счету просто повод поговорить о существующих проблемах, касающихся взаимных обязательств государств-членов организации», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сегодня, 6 декабря, в армянской церкви Святой Екатерины Санкт-Петербурга на встрече с представителями местной армянской общины.

«Мы хотим получить четкие ответы. Никто не может обвинить нас в невыполнении наших союзнических обязательств по какому-либо пункту. Как раньше, так и сейчас Армения доказала, что является верным союзником. К сожалению, мы не можем сказать то же самое обо всех наших партнерах по ОДКБ, поэтому мы говорим: давайте проясним наши отношения, мы союзники или нет? Если мы союзники, то должны выполнять все свои обязательства, но действия, которые по своей сути противоречат этим обязательствам, для нас непонятны. Мы должны знать, на кого мы можем положиться, а на кого — нет», — сказал Пашинян.

Выразив уверенность, что «ОДКБ может не позволить Азербайджану податься искушению разрешить нагорно-карабахский конфликт военным путем», и. о. главы правительства Армении продолжил: «Теперь вопрос: планирует ОДКБ применять этот инструмент или нет? Это вопрос имеет для нас стратегическое значение».

«Вопрос генерального секретаря является второстепенным, третьестепенным и даже пятидесятистепенным вопросом. Пусть представитель Беларуси остается там вечно, но все наши взаимные обязательства будут выполнены», — сказал Пашинян, добавив, что есть серьезные вопросы, связанные с видением стран ОДКБ в отношении Нагорного Карабаха, в том плане, насколько это исходит из характера стратегического партнерства.

«Когда мы уточним наши отношения в контексте этих вопросов, я могу гарантировать, что в наших отношениях никогда не будет никаких проблематичных моментов. Нам не нужны формальные статусы, нам нужны взаимные обязательства и их полноценное выполнение», — подчеркнул и. о. премьер-министра Армении.

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