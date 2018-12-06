Мы поддержали решение Украины ввести военное положение — представитель США

Вашингтон, , 23:02 — REGNUM Соединённые Штаты Америки поддержали решение украинских властей о вводе военного положения, заявил специальный представитель госдепа США Курт Волкер, сообщил 6 декабря «Голос Америки».

Волкер отметил, что военное положение позволит решить вопросы военного характера и одновременно не затронет президентских выборов на Украине.

«Что касается политического ответа, я думаю, что украинская власть правильно сделала, мощно подняв этот вопрос в НАТО, ЕС, в двусторонних отношениях», — отметил представитель госдепа.

Напомним, 26 ноября Верховная рада Украины ввела военное положение в десяти областях страны после того, как российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые нарушили границу.

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Отметим, первоначально военное положение планировали ввести на всей территории Украины на 60 дней, однако, по данным некоторых экспертов, идея переноса президентских выборов на Украине не была воспринята на Западе, и президента страны Петра Порошенко вынудили уменьшить срок действия военного положения до 30 дней.

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