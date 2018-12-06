Мадуро: Россия инвестирует $5 млрд в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы

Каракас, , 21:46 — REGNUM Россия и Венесуэла заключили соглашение об инвестициях в нефтедобывающую отрасль этой латиноамериканской страны, превышающих $5 млрд, сообщил 6 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро в видеообращении, опубликованном в Twitter.

«Подписаны контракты с российскими партнёрами, гарантирующие инвестиции на сумму более чем $5 млрд, для увеличения добычи нефти», — сказал Николас Мадуро.

Кроме того, президент Венесуэлы сообщил о готовности российской стороны инвестировать $1 млрд в золотодобывающую отрасль, а также о поставках из России 600 тыс. тонн зерна в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, военное ведомство Венесуэлы заинтересовано в модернизации различного вооружения советского и российского производства, имеющегося в армии страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Российская система навигации ГЛОНАСС распространится на Венесуэлу