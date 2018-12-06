Депутат предлагает лишать гражданства тех, кто не приносит пользу Киргизии

Бишкек, , 19:37 — REGNUM Если получившие гражданство Киргизии иностранцы не могут доказать свою полезность для страны, то их нужно этого гражданства лишить. С таким предложением выступил депутат Тазабек Икрамов в ходе заседания республиканского парламента сегодня, 6 декабря.

Обосновывая эту инициативу, народный избранник сообщил о своих опасениях по поводу того, что вступающие в брак с киргизстанками иностранные граждане могут представлять угрозу национальной безопасности республики.

«Иностранные граждане работают на рынках столицы, они вытесняют местных предпринимателей. Перед тем как получить гражданство они должны оплатить пошлину. Кроме того, инвестировать около трех миллионов. Англия и Турция ведет такую политику. Если люди, получившие гражданство, не принесли пользу Киргизии, отзовите его обратно», — подчеркнул парламентарий.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году гражданство Киргизии получили более 4,9 тысячи человек, а в первом полугодии 2018 года киргизстанцами стали свыше 1,6 тысячи человек.

Отметим, что согласно данным Министерства внутренних дел России, в первой половине 2018 года российское гражданство получили около 4,4 тысячи уроженцев Киргизии. При этом в период с 1991 по 2018 годы гражданами России стали более 570 тысяч киргизстанцев.