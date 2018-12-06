В Госдуме считают показательным принятие ООН резолюции по кибербезопасности

Москва, , 19:11 — REGNUM В Госдуме считают показательным, что поддержку ООН получила предложенный Россией проект резолюции ООН по кибербезопасности, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

«Показательно, что поддержку в ООН получила российская позиция, направленная не на конфронтацию и развязывание информационных войн, а на объединение международных усилий в противодействии кибертерроризму и киберпреступности», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Он напомнил, что предложения России о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, обмене информацией о киберугрозах, сближении законодательных норм, принятых в различных государствах, ранее нашли поддержку на уровне стран-участниц БРИКС, ШОС и ОДКБ.

«Теперь такое сотрудничество станет возможным развивать на более широком уровне», — указал парламентарий.

Россия в октябре внесла в Генеральную ассамблею ООН проект резолюции по информационной безопасности. Как отмечали в МИД, документ нацелен на принятие мировым сообществом правил поведения государств в вопросе обмена данными. Резолюцию поддержали 119 стран, еще 46 не приняли его, а 14 воздержались.

В Госдуме считают показательным, что резолюция принята на фоне шумихи в западных СМИ о «русских хакерах», «вмешательстве России в выборы в США». Все это не могло не повлиять на результаты голосования по российской резолюции в Генассамблее ООН, отметил Пискарев.

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