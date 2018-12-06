Путин подарил коллегам по ЕАЭС флаги, побывавшие в космосе

Санкт-Петербург, , 17:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге 6 декабря подарил лидерам ЕАЭС панно с побывавшими на МКС флагами государств — членов Евразийского экономического союза и фотографией грузового корабля «Прогресс», который доставил их в космос.

«Впервые в истории сразу пять национальных флагов вместе совершили уникальное, длившееся почти год путешествие на околоземной орбите. Это памятный подарок российского председательства», — сказал глава российского государства, сообщает пресс-служба Кремля.

На сегодняшней встрече лидеры ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, обсудили перспективы взаимодействия в освоении космоса — в частности, предоставление услуг запуска околоземных летательных аппаратов и обеспечение спутниковой связи. По итогам заседания подписан пакет совместных документов.

«В число важнейших интеграционных задач, по общему мнению, входят повышение эффективности функционирования внутрисоюзного рынка, укрепление промышленной кооперации, создание единого цифрового пространства, более тесная координация валютно-финансовой и денежно-кредитной политики», — сказал президент России.

Участники петербургского саммита ЕАЭС наметили ключевые направления углубления евразийской интеграции, в том числе в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика, рассмотрели также текущие и организационные вопросы деятельности организации.

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