Госдума дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова

Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума приняла постановление о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря. Обсуждение проходило в закрытом для СМИ режиме.

С представлением о лишении неприкосновенности депутата Белоусова к депутатам обратилась Генпрокуратура. Депутата подозревают во взяточничестве, по данным генпрокурора, он может быть участником уголовного дела о взятке бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

В свою очередь, лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния оговором и призвал не поддерживать запрос Генпрокуратуры.

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