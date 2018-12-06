Эксперт: Россия может только приветствовать «визовое» решение Британии

Лондон, , 12:49 — REGNUM Россия может только приветствовать решение о приостановке выдачи британских инвестиционных виз, а в дальнейшем должна будет вернуть средства, незаконно вывезенные из России некоторыми получателями данных виз, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 6 декабря, политолог Алексей Мухин, комментируя решение властей Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, выдача британских виз этой категории будет приостановлена 7 декабря. Новые заявления приниматься не будут. Власти Великобритании объясняют это решение борьбой с отмыванием средств. Основной категорией получателей таких виз (вид на жительство в обмен на «инвестиции») были граждане России и Китая.

Мы может только приветствовать это решение. Великобритания в последнее время усиленно третирует наших коррупционеров и национальных нерезидентов. Эти люди думали, что там, на острове, они найдут упокоение, причем не только для себя и своих детей, но и для денег, «заработанных» в России. Иного способа бороться с такими людьми у нас нет.

Вместе с тем нужно отметить, что британские власти, одной рукой прекращая выдачу инвестиционных виз, другой рукой конфискуют деньги. Россия в дальнейшем в обязательном порядке должна будет возвращать эти средства. Они вывезены из России незаконно и остаются «грязными». Британская корона, конфискуя их, становится соучастником преступления, — отметил Алексей Мухин.