Сенаторы США обвинили Мохаммеда бин Салмана в убийстве Хашогги

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Ряд американских сенаторов из Республиканской и Демократической партий обвинили наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана в убийстве журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 6 декабря Anadolu.

Законодатели опубликовали резолюцию, в соответствии с которой наследный принц контролировал силы безопасности и отдавал им приказ об убийстве. Сенаторы сослались на наличие неопровержимых доказательств.

Напомним, в начале октября 2018 года в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги, инцидент вызвал бурную реакцию в международном сообществе, и Эр-Рияд был вынужден признать данный факт.

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