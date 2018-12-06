Ливан: Израиль не доказал существования трансграничных тоннелей

Бейрут, , 08:00 — REGNUM Спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что Израиль не предоставил доказательства существования трансграничных тоннелей, позволяющих проникать с территории Ливана на территорию еврейского государства, сообщает 6 декабря Al Jazeera.

В этой связи спецоперация Тель-Авива по уничтожению этих, не существующих, с точки зрения Ливана, тоннелей есть лишь предлог, скрывающий истинные цели Израиля.

Напомним, Тель-Авив обвинил ливанскую «Хезболлу» в том, что она прорыла тоннели на территорию Израиля с целью совершения нападений, поэтому военные еврейского государства приступили к их ликвидации.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ надеется, что операция Израиля не нарушит положения резолюции СБ ООН