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США ищут способы помешать «Северному потоку — 2»

Политика

США рассматривают различные меры против проекта

США ищут способы помешать «Северному потоку — 2»
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода

Вашингтон, 6 декабря 2018, 03:14 — REGNUM  Соединенные Штаты ищут возможности, чтобы помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала C-Span.

«Мы рассматриваем целый ряд мер, которые мы могли бы предпринять по этому вопросу», — заявил он.

Напомним, что основным выгодополучателем от газопровода «Северный поток — 2» в ЕС является Германия, которая все же пытается поддерживать и участвовать в реализации этого проекта, несмотря на давление США.

Как отметил глава МИД ФРГ Хайко Маас, Россия в любом случае достроит газопровод, однако выход Германии из участия в проекте негативно скажется не только на ФРГ, но и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря Европарламент подготовил проект резолюции об отношениях с Россией. В частности, в проекте резолюции фигурирует предложение для стран ЕС отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2». Инициатором проекта выступила депутат от Латвии Сандра Калниете.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: Рост добычи газа в РФ обеспечит ресурсами «Северный поток — 2»

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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